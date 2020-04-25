Душанбе, , 12:03 — REGNUM Временно приостановить экспорт ряда сельскохозяйственных культур и видов продовольственных товаров с 25 апреля 2020 года решили власти Таджикистана.

Решением республиканского штаба по профилактике коронавируса под запрет на вывоз из страны попали все виды зерновых и бобовых культур (пшеница, рис, чечевица, горох), а также картофель, яйца и все виды мяса.

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Подчёркивается, что мера введена для укрепления продовольственной безопасности и обеспечения отечественного продовольственного рынка продукцией первой необходимости.

Ранее президент Таджикистана Эмомали Рахмон порекомендовал жителям страны запастись продовольствием на два года.

Напомним, по официальным данным, в Таджикистане не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией.

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