Джакарта, , 12:03 — REGNUM В Индонезии экономист Фейсал Басри заявил, что экономический рост в стране в 2020 году составит 0,5% из-за вспышки эпидемии COVID-19, сообщает Detik.

«Поэтому я подозреваю, что индонезийская экономика, вероятно, вырастет только на 0,5%. Это наиболее оптимистичный прогноз», — заявил экономист.

Однако в следующем году экономика Индонезии снова вырастет. Фейсал Басри прогнозирует экономический рост в 4,9% в 2021 году, 5% в 2022 году и 5,2% в 2023—2024 годах. Это лучший сценарий, основанный на его расчетах.

Ранее министр финансов Индонезии Сри Мульяни пояснила, что сценарий экономического роста в этом году будет очень зависеть от развития COVID-19.

Ожидается, что при условии экономического роста в 2,35% во втором квартале 2020 года экономический рост будет находиться в диапазоне от 0,3% до 2,6%. В то время как в третьем квартале 2020 года он будет расти в диапазоне 1,5−2,8%.

Как сообщало ИА REGNUM, крупные инвестиции в проект по переносу столицы Индонезии были отложены из-за COVID-19.

Читайте также: В Индонезии отложили реализацию проекта по переносу столицы государства