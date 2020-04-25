Рига, , 11:52 — REGNUM Минэкономики Латвии 27 апреля предложит правящей коалиции погашать обязательные выплаты в социальный бюджет за работодателей с зарплат превышающих 800 евро. Об этом сообщил министр экономики страны Янис Витенберг порталу Diena.lv.

По его словам, эта мера поможет компаниям во время кризиса «удержать» высококвалифицированных специалистов.

«Сегодня пособие по простою в основном помогает тем, чья зарплата была невелика. Нам нужен механизм поддержки тем, кто производит и экспортирует, чтобы они смогли конкурировать. Похожие меры существуют и в других странах», — сказал Витенберг.

По мнению министра, властям Латвии нужно определиться: будет ли эта адресная поддержка компаниям из «белого списка» Службы государственных доходов или всеобщая помощь.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 12 мая в Латвии из-за пандемии был введен режим чрезвычайной ситуации.