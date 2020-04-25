Москва, , 11:39 — REGNUM Постановление об отсрочке страховых платежей в государственные внебюджетные фонды и налогов для предприятий из пострадавших на фоне коронавируса отраслей подписал вице-премьер Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства. Документ вступил в силу.

Отсрочка по выплатам в ФОМС, Пенсионный фонд, ФСС будет действовать на срок в четыре-шесть месяцев.

После этого бизнес также сможет воспользоваться рассрочкой по налогам и сборам и выплачивать их равными долями в течение года.

Мера поддержки будет доступна компаниям, зарегистрированным в реестре субъектов МСП. Воспользоваться льготой сможет и микробизнес.

Устанавливается, что «к заявлениям о предоставлении отсрочки (рассрочки), поданным до вступления в силу настоящего постановления, применяются Правила предоставления отсрочки (рассрочки) по уплате налогов, авансовых платежей по налогам и страховых взносов, утвержденные постановлением правительства Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 409 «О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики», в редакции, действовавшей до дня вступления в силу настоящего постановления».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в число пострадавших отраслей входят общепит, дополнительное образование, выставочная деятельность, бытовые услуги, гостиничный бизнес, туризм.

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