Москва, , 11:40 — REGNUM Глава компании АвтоВАЗ Ив Каракатзанис в ходе заседания по развитию автомобильной промышленности, проходившего с участием президента России Владимиром Путиным, сообщил, что реализация автомобилей компании практически оказалась на нуле. Об этом говорится в стенограмме, опубликованной на сайте Кремля.

«Сейчас продажи почти на нуле», — заявил Каракатзанис.

При этом он отметил, что затраты компании в неделю составляют около 2 млрд рублей. Глава АвтоВАЗа добавил, что оборотных средств компании может не хватить на оплату расходов. Например, утилизационного сбора в размере 20 млрд рублей, который нужно будет оплатить 15 мая.

Каракатзанис попросил российского президента разрешить открыть региональным властям дилерские салоны и центры техобслуживания.

Напомним, по оценкам экспертов, продажи автомобилей в 2020 году могут упасть на 20−50%.

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