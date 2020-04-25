Афины , , 10:55 — REGNUM Греция рассчитывает открыть туристский сезон уже в июле этого года, но нынешнее лето будет отличаться для туристов от предыдущих, сообщает Еkathimerini.

Причина, по которой туристы не из всех стран смогут въехать в Грецию, стала уже привычной. Из-за эпидемии коронавируса будут открыты двусторонние связи лишь с «несколькими странами», как заявил греческий министр туризма Харис Теохарис.

Он же заметил, что открытие границ предстоит обсудить с экспертами. Тем не менее, скорейшее открытие туристского сезона это то, в чем крайне заинтересована Греция, ведь до четверти ее населения заняты в туристской отрасли. А нынешняя эпидемия поставила индустрию туризма в крайне тяжелое положение.