Сеул, , 10:44 — REGNUM 23 апреля президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин принял участие в церемонии спуска на воду контейнеровоза Algeciras, построенного по заказу судоходной компании HMM. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

В ходе своего выступлении глава государства отметил, что в 2017 году судоходная отрасль Южной Кореи столкнулась с трудностями, однако страна смогла с ними справиться.

Он напомнил, что правительство приступило к реализации пятилетнего плана развития судоходной отрасли, в рамках которого и был построен один из десяти контейнеровозов, а также подчеркнул важность судоходства для отечественной экономики.

Отмечается, что первоначально церемония присвоения имени и спуска на воду должна была состояться в конце марта, однако ее перенесли из-за распространения коронавируса.

Напомним, что судоходство входит в число ключевых отраслей, поддерживаемых правительством в рамках программы смягчения последствий распространения коронавируса.