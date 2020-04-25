Москва, , 10:31 — REGNUM Правительство РФ приняло распоряжение о выделении Минфину средств для госкорпорации «ДОМ.РФ» на возмещение по ипотечным кредитам. Об этом сообщается на сайте правительства.

Распоряжением предлагается выделить Минфину до 6 млрд рублей для предоставления акционерному обществу «ДОМ.РФ» субсидий на возмещение кредитным и иным организациям недополученных доходов по ипотечным жилищным кредитам (займам), выданным гражданам Российской Федерации в 2020 году по ставке до 6,5% годовых.

На эти цели будут использованы средства Резервного фонда правительства.

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