Москва, , 10:25 — REGNUM Правительство РФ приняло распоряжение о выделении Минэкономразвития средств на субсидии банкам для выделения кредитов на оборотные средства предприятиям. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.

Средства предполагается выделить в 2020 году из Резервного фонда правительства, деньги пойдут на предоставление субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2020 году системообразующим организациям на пополнение оборотных средств.

Документ направлен на обеспечение возможности получения российскими системообразующими организациями кредитов на пополнение оборотных средств в рублях в размере не более 1 млрд рублей на срок до 12 месяцев по льготной ставке, не превышающей 5% годовых, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции в целях продолжения непрерывного ведения деятельности и сохранения занятости.

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