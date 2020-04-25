Москва, , 10:27 — REGNUM На российском авторынке выросли цены на три кроссовера японской марки Nissan, выпущенный в 2020 году. Об этом сообщается на портале «Цена авто».

По данным журналистов, повышение цен на автомобили японской марки не коснулось моделей, выпущенных в прошлый год. Также осталась прежней стоимость кроссовера Nissan Qashqai 2020 года выпуска.

Меньше всего подорожал Nissan Terrano. Цена на него выросла на 31 тыс. рублей. На 42 тыс. стал дороже X-Trail. Самое большое повышение стоимости было зафиксировано у Nissan Murano — на 78 тыс. рублей.

Таким образом, данные модели теперь продаются в России по следующим ценам:

Murano — от 2 577 000 до 3 204 000 рублей,

Terrano — от 1 052 000 до 1 330 000 рублей,

X-Trail с бензиновым двигателем — от 1 718 000 до 2 318 000 рублей, с дизельным двигателем — от 1 996 000 до 2 205 000 рублей.

Стоит отметить, что последний раз цены на кроссоверы японской марки повышались в конце марта 2020 года.

Ранее стало известно, что компания Nissan снизила план реализации автомобилей на 2020 год на 1 млн единиц.

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