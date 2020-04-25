Москва, , 10:20 — REGNUM Правительство РФ утвердило правила предоставления в 2020 году из федерального бюджета субсидий субъектам малого и среднего бизнеса в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации на фоне коронавируса. О принятии соответствующего постановления сообщается на сайте правительства РФ.

Постановление разработано для частичной компенсации затрат субъектов МСП, в том числе на сохранение занятости и оплаты труда своих работников в апреле и мае 2020 года.

Условием предоставления субсидии является сохранение субъектами МСП не менее 90% количества работников в марте 2020 года.

Проект постановления предусматривает использование сложившейся инфраструктуры взаимодействия с налогоплательщиками, что, отмечают в правительстве, «позволит обеспечить удобный дистанционный режим подачи заявлений на оказание поддержки, процедуру рассмотрения заявления и выплаты средств, не превышающую трёх дней со дня обращения».