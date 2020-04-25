Москва, , 10:11 — REGNUM Увеличивается объём межбюджетных трансфертов бюджетам Забайкальского и Хабаровского краёв, Амурской и Магаданской областей, Еврейской автономной области на реализацию мероприятий планов социального развития центров экономического роста. О соответствующем изменениях распоряжении сообщается на сайте правительства РФ.

Предусматривается увеличение за счёт зарезервированных в федеральном законе «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий по развитию Дальневосточного федерального округа (ДФО) объёма иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых на реализацию мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа.

Речь идёт о сумме в 4,3 млрд рублей в 2020—2022 годах, в том числе 1,6 млрд рублей — в 2020 году, 2,5 млрд рублей — в 2021 году и 150 млрд рублей — в 2022 году.