Москва, , 10:14 — REGNUM По итогам первого квартала 2020 года в России на вторичном автомобильном рынке было приобретено 319 585 легковушек российских марок, что на 3404 экземпляра больше, чем за аналогичный период годом ранее. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

Специалисты агентства отмечают, что автомобили отечественных брендов занимают наибольшую долю от всего объема перепроданных машин в России — почти 30%.

На втором месте рейтинга самых продаваемых машин б/у — японские автомобили. За первый квартал текущего года в России был перепродан 218 581 японский автомобиль. Доля таких авто в общем объёме перепроданных в РФ авто составляет 20,5%.

Тройку лидеров замыкают немецкие автомобили. Их было перепродано 154 715 единиц. На их долю пришлось 14,5% от всех перепроданных машин.

Далее идут американские машины (9,1%), французские автомобили (6%), чешские авто (2,35%) и машины китайских брендов (1,75%).

Напомним, всего с января по март 2020 года на российском рынке автомобилей с пробегом было продано 1 066 445 легковых машин — на 6% больше, чем было реализовано в тот же период 2019 года.

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