Кейптаун, , 09:15 — REGNUM Президент ЮАР Сирилл Рамафоса объявил об ослаблении некоторых ограничений карантинного режима, начиная со следующего месяца, ссылаясь на экономические проблемы страны. Об этом передает ВВС Swahili со ссылкой на телевизионное обращение президента ЮАР к нации.

По словам президента, с 1 мая некоторым предприятиям будет разрешено вновь открыться, и треть их сотрудников сможет вернуться на работу. Некоторые школы также будут открыты, но со строгими ограничениями, вероятно, по числу учащихся в классе.

Рамафоса, однако, предупредил, что большинство людей должны будут оставаться дома, публичные собрания будут по-прежнему запрещены, а границы страны останутся закрытыми.

Президент подчеркнул, что продолжавшийся в течение месяца общенациональный карантин принес результаты и замедлил распространение коронавируса. Но люди должны есть и зарабатывать на жизнь, добавил он.

В связи с ослаблением карантинных мер Рамафоса предупредил об опасности нового скачка числа заражений. Уже существуют опасения по поводу новых вспышек коронавируса в нескольких городах и предупреждений о том, что некоторые больницы еще не готовы к пандемии.

Однако, по его словам, власти не отступят от намерения возобновить работу экономики, по крайней мере, частично и осторожно.

Правительство ЮАР объявило о введении новых социальных пособий для беднейших семей, вынужденных соблюдать карантин. Тем не менее, миллионы людей потеряли свои доходы, а организации по оказанию помощи предупреждают о росте отчаяния среди населения.