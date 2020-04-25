Сеул, , 09:02 — REGNUM В первом квартале 2020 года профицит торгового баланса между Южной Кореей и странами — партнёрами, с которыми подписано соглашение о свободной торговле (ЗСТ), составил $16,4 млрд. Об этом сообщает KBS со ссылкой на Таможенную службу страны.

Согласно опубликованным данным, экспорт товаров из Южной Кореи в ряд стран, с которыми подписано данное соглашение, составил $96,3 млрд, а импорт — $79,9 млрд. Однако товарооборот между странами сократился на 0,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Известно, что наибольший торговый профицит зафиксирован со странами АСЕАН ($10,5 млрд).

Однако стоит отметить, что в случае с другими странами, с которыми не сформирована зона свободной торговли, бал зафиксирован торговый дефицит в размере $7,6 млрд.