Минск, , 07:56 — REGNUM Средняя номинальная заработная плата в Белоруссии за март месяц составила 1 213,6 белорусских рубля, сообщили 24 апреля в пресс-службе национального статистического комитета республики.

«Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Республики Беларусь в марте 2020 г. составила 1 213,6 рубля», — говорится в сообщении статистического ведомства.

Согласно официальному курсу доллара США, установленному национальным банком Белоруссии 25 марта, данная сумма равна $466,8 (2,6000 белорусский рубль за 1 доллар США).

Напомним, что в январе месяце номинальная средняя заработная плата в Белоруссии составляла 1118,1 белорусский рубль, а в феврале — 1119,7 рублей. Средняя заработная плата в январе месяца в Белоруссии согласно курсу доллара, принятому национальным банком Белоруссии в конце января превышала $500, а в феврале была фактически эквивалентна сумме в $500.