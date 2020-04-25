Пекин, , 06:27 — REGNUM Валютный рынок Китая за март показал оборот на уровне 17,36 трлн юаней (около $2,48 трлн), сообщает 24 апреля агентство Синьхуа.

В частности, оборот транзакций с иностранными валютами между банками Китая и их клиентами в марте составил 3,22 трлн юаней, в то время как объем межбанковских валютных операций достиг 14,15 трлн юаней, сообщили Государственной администрации КНР по иностранным валютам.

За первый квартал 2020 года оборот валютного рынка Поднебесной доситг в общей сложности 43,01 трлн юаней, если верить официальным статистическим данным властей Китая.