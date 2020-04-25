Ханчжоу, Китай, , 06:22 — REGNUM Ведущий китайский поставщик продукции и решений в сфере безопасности Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. Ltd. отчитался о падении чистой прибыли и выручки в первом квартале 2020 года, сообщает 24 апреля агентство Синьхуа.

За первый квартал года чистая прибыль компании упала на 2,6% в годовом исчислении до 1,5 млрд юаней (около $212 млн), в то время как обороты компании просели на 5,2% до 9,43 млрд юаней, говорится в квартальном отчете компании.

Hikvision раскрыла свои финансовые результаты за 2019 год. В частности, стало известно, что чистая прибыль за года компании выросла на 9,4% в годовом исчислении до 12,4 млрд юаней, в то время как выручка за год выросла на 15,7% до 57,7 млрд юаней.