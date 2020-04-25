Шэньчжэнь, Китай, , 06:11 — REGNUM Китайский производитель оборудования в сфере телекоммуникаций компания ZTE отчиталась о падении чистой прибыли, сообщает 24 апреля агентство Синьхуа.

Чистая прибыль компании в первом квартале 2020 года упала на 9,58% относительно аналогичного периода годом ранее, составив 780 млн юаней (около $110 млн). Оборот компании также просел на 3,23% в годовом исчислении до 21,48 млрд юаней за указанный период.

Отметим, что очень многие компании Китая сообщают о падении прибылей и оборотов в первом квартале года на фоне эпидемии нового коронавируса в стране. Компания ZTE была основана в 1985 году в Шэньчжэне.