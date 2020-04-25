Москва, , 05:29 — REGNUM России не придётся сокращать добычу нефти сверх оговоренной квоты по новой сделке ОПЕК+, сообщил старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

«Маловероятно, что России придется ронять добычу сильнее, чем то, под чем Москва подписалась — это будет означать, что ситуация на рынке совсем катастрофическая и не улучшается», — цитирует РИА Новости эксперта.

По его словам, на снижение добычи могут пойти некоторые нефтяные компании в России и при условии, что в течение мая цены на нефть будут «существенно ниже $15».

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Ранее свой прогноз относительно перспектив нефтяного рынка сделал президент США Дональд Трамп. По его мнению, дополнительное сокращение добычи нефти в России и Саудовской Аравии произойдёт «естественным образом».

Напомним, по сделке ОПЕК+, обе страны снизят добычу с мая по июнь включительно на 2,5 млн баррелей в сутки.

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