Вашингтон, , 03:00 — REGNUM Новое торговое соглашение стран Северной Америки (USMCA) вступит в силу 1 июля 2020 года, сообщил представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер в уведомлении Конгрессу Соединённых Штатов.

«Канада и Мексика приняли меры, необходимые для выполнения всех их обязательств в рамках USMCA», — говорится в сообщении на официальном сайте офиса Лайтхайзера.

Отмечается, что соглашение позволит обеспечить население трёх стран новыми рабочими местами, создаст более надежную защиту труда и расширит доступ к рынкам.

Напомним, новое торговое соглашение США, Канада и Мексика подписали в январе 2020 года. Документ заменит собой Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA), действовавшее с 1994 года.

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