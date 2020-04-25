Лондон, , 01:35 — REGNUM Мировые цены на нефть на бирже ICE в Лондоне показывают небольшой рост.

По данным торговой площадки на 05:27 мск июньские фьючерсы Brent торговались на уровне $21,80 за баррель, достигнув превышения 2,20% над уровнем закрытия сессии 24 апреля. В 00:05 цена поднималась до $22,07 — на 3,47% выше закрытия.

Июньские фьючерсы WTI поднялись в цене на 4,12%, до $17,18 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, мировые цены на нефть выросли 24 апреля, однако за неделю торгов и Brent, и WTI сильно просели.

Июньские фьючерсы Brent за день подорожали на 11 центов (0,50%), до $21,44 за баррель. Июньские фьючерсы WTI выросли в цене на 44 цента (2,70%), до $16,94 доллара.

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