Оттава, , 00:39 — REGNUM Премьер-министр Канады Джастин Трюдо представил программу субсидирования малого бизнеса, пострадавшего от пандемии коронавирусной инфекции. Соответствующее заявление глава канадского правительства сделал в ходе пресс-конференции.

По словам Трюдо, правительство достигло соглашения с главами провинций и мерах поддержки малого бизнеса. Программа получила название Чрезвычайная коммерческая помощь Канаде. По этой программе государство поможет малым предприятиям закрыть долги по аренде за апрель, май и июнь. В частности, стоимость аренды будет снижена на 50−75%.

Главы провинций уже согласились покрыть 50% стоимости аренды для малого бизнеса. Если же владельцы помещений согласятся, то стоимость аренды может быть снижена на 75%. В таком случае предприятиям будет необходимо оплатить оставшиеся 25%.

Помощью смогут воспользоваться те предприятия малого бизнеса, которые ежемесячно тратят на аренду менее 50 тыс. канадских долларов (около $34 455) и были вынуждены из-за пандемии прекратить деятельность, а также компании, потерявшие до 70% выручки из-за ситуации с коронавирусом.

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