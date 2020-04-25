Рига, , 00:35 — REGNUM Министерство финансов Латвии подготовило программу стабилизации на 2020 — 2023 год, которая исходит из падения ВВП в 2020 году на 7% и роста государственного долга до 51,7% от ВВП, пишет портал LSM.

Минфин ожидает рост ВВП Латвии в 2021 году в размере 1% и 2022 — 3,5%. Однако, только в 2023 году ВВП превысит уровень 2019 года

Инфляция в 2020 составит 0,4%, в 2021 — 1,7%. Безработица в конце 2020 составит 11,2%, рост на 4,9%. К 2023 ожидается, что число работающих стабилизируется на 883 000, при общем населении в 1,9 млн человек. Дефицит бюджета ожидается на уровне 9,4% от ВВП, к 2021 снизится до 5%.

Подготовленная Минфином программа стабилизации на 2020 — 2023 год должна быть одобрена на заседании правительства, а потом и Еврокомиссией до 30 апреля. Ранее, как сообщало ИА Регнум, МВФ предсказал 8,6% падение ВВП Латвии в 2020 году.

С 13 марта по 12 мая решением правительства из-за пандемии Covid-19 в ЛР введен режим Чрезвычайной Ситуации. Отменены занятия в школах, спортивных секциях. Запрещены массовые мероприятия, которые собирают более 50 человек. Изменён график работы общественного транспорта и правила торговли в магазинах. Закрыты границы Латвии и других стран ЕС для пассажирских перевозок. Эти меры негативно сказались на экономическом положении в стране.