Рига, , 00:34 — REGNUM Министерство среды и регионального развития (VARAM) Латвии объявило о разработанном совместно с государственным предприятием Latvijas Valsts ceļi плане приведения в порядок региональных дорог Латвии на 2021 — 2027 годы стоимостью 300 млн евро, пишет портал LSM.

Предполагается привести в порядок 865 км дорог в 96 существующих сегодня самоуправлениях. В Риге и районе речь идёт о реконструкции 230 км, стоимостью 54,613 млн евро, в Земгале о 82 км на 50,88 млн евро, в Курземе 161 км за 53,858 млн, в Латгале 257 км стоимостью 77,696 млн евро, Видземе 135 км починят за 62,02 млн.

VARAM вынесет на ближайшее заседание кабмина вопрос о выделение 75 млн евро на строительство местных дорог с целью снизить негативное влияние Covid-19 на экономику регионов.

С 13 марта по 12 мая решением правительства из-за пандемии Covid-19 в ЛР введен режим Чрезвычайной Ситуации. Отменены занятия в школах, спортивных секциях. Запрещены массовые мероприятия, которые собирают более 50 человек. Изменён график работы общественного транспорта и правила торговли в магазинах. Закрыты границы Латвии и других стран ЕС для пассажирских перевозок. Эти меры негативно сказались на экономическом положении в стране.