Рига, , 00:30 — REGNUM Совет латвийского национального авиаперевозчика компании airBaltic утвердил новый бизнес — план развития компании Destination 2025 CLEAN с учётом последствий кризиса в отрасли вызванного пандемией Covid-19, пишет портал Dienas Business.

«Новая среда в авиационной отрасли потребует новых, ясных решений для успешного развития бизнеса. Destination 2025 CLEAN поможет нам обеспечить сильные позиции в Прибалтийских странах» — сказал порталу исполнительный директор компании Мартин Гаус.

Новый план предусматривает снижение парка самолётов до 22 машин Airbus A220−300 на 2020 и 2021. А начиная с 2023 компания планирует начать наращивать свой воздушный флот до 50 машин Airbus A220−300. Как сообщало ИА Регнум, правительство Латвии перечислило 36,2 млн евро в основной капитал Air Baltic Corporation. З0 марта компания заявила о намерении уволить 700 сотрудников. До 1 октября отменены 50% запланированных ранее рейсов.

С 13 марта по 12 мая решением правительства из-за пандемии Covid-19 в ЛР введен режим Чрезвычайной Ситуации. Отменены занятия в школах, спортивных секциях. Запрещены массовые мероприятия, которые собирают более 50 человек. Изменён график работы общественного транспорта и правила торговли в магазинах. Закрыты границы Латвии и других стран ЕС для пассажирских перевозок. Эти меры негативно сказались на экономическом положении в стране.