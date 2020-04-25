Рига, , 00:29 — REGNUM Президент автомобильной ассоциации Андрис Кулберг заявил, что в апреле 2020 года из-за пандемии Covid-19 объём продаж автомобилей в Латвии рухнул на 80% — 90%.

«Это реальный показатель того, как сильно упал бизнес. Более того, это произошло в течение пары недель. Бизнесу нужно кардинально скорректироваться» — сказал Кулберг агентству ЛЕТА.

В марте падение продаж составило 34%. В апреле уже 80%, 90%. Падение услуг автосервисов не столь драматичное, но внушительное. Оно составляет 35% — 45%.

В качестве примера Кулберг привёл данные по одному из автодилеров, владеющим четырьмя салонами. С начала месяца до 21 апреля он заключил всего восемь договоров, против обычных 115. Другой автодилер сумел продать 15 автомобилей вместо докризисных 180. В Ассоциацию входит 21 компания, торгующая 30 марками автомашин и мотоциклов.

С 13 марта по 12 мая решением правительства из-за пандемии Covid-19 в ЛР введен режим Чрезвычайной Ситуации. Отменены занятия в школах, спортивных секциях. Запрещены массовые мероприятия, которые собирают более 50 человек. Изменён график работы общественного транспорта и правила торговли в магазинах. Закрыты границы Латвии и других стран ЕС для пассажирских перевозок. Эти меры негативно сказались на экономическом положении в стране.