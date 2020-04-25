Рига, , 00:26 — REGNUM Согласно статистике Службы Государственных Доходов обобщённой регистром предприятий Lursoft налоговая задолженность латвийских предприятий на 7 апреля 2020 составила 594,38 млн евро, пишет портал Dienas Business.

В течение апреля объём налоговой задолженности вырос на 7,5%. Проблемы испытывали все отрасли за исключением здравоохранения и социальной, электроэнергетики и энергетики, газового хозяйства.

Всего в регистре предприятий находится 37 036 компаний с налоговой задолженностью превышающей 150 евро. У 4372 компаний ещё месяц обратно налоговой задолженности не существовало. У 2954 фирм налоговая задолженность зарегистрирована впервые с момента деятельности. 25% компаний — должников работают в сфере розничной торговли. 519 компаний в марте, рассчитывая на двухмесячные пособия со стороны государства для своих сотрудников, урегулировали свою задолженность. Однако, уже в апреле все они опять стали должны бюджету.

С 13 марта по 12 мая решением правительства из-за пандемии Covid-19 в ЛР введен режим Чрезвычайной Ситуации. Отменены занятия в школах, спортивных секциях. Запрещены массовые мероприятия, которые собирают более 50 человек. Изменён график работы общественного транспорта и правила торговли в магазинах. Закрыты границы Латвии и других стран ЕС для пассажирских перевозок. Эти меры негативно сказались на экономическом положении в стране.