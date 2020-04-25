Рига, , 00:14 — REGNUM Председатель Совета иностранных инвесторов (ĀIPL) Гунта Екабсоне в программе 900 секунд телеканала ТВ3 заявила, что латвийскому правительству необходим чёткий план действий в экономике прямо сейчас и на долгосрочный период, пишет портал diena.lv.

«Зарубежные инвесторы и местные предприниматели заждались чёткого плана и конкретных решений правительства по поддержке бизнеса. Нам нужно понимать — что станет делать правительство, когда экономика начнёт оживать» — сказала Екабсоне.

По мнению председателя Совета иностранных инвесторов актуальным после кризиса станет вопрос переквалификации рабочей силы и реализация планов по реформе налоговой системы. Предпринимателям нужно знать: какой будет налоговая политика на послекризисный период и в ближайшие годы. Екабсоне сказала, что многие инвесторы заморозили свои инвестиционные планы на ближайшие месяцы. Однако, речь не идёт об отмене, а лишь о приостановке на какое-то время.

С 13 марта по 12 мая решением правительства из-за пандемии Covid-19 в ЛР введен режим Чрезвычайной Ситуации. Отменены занятия в школах, спортивных секциях. Запрещены массовые мероприятия, которые собирают более 50 человек. Изменён график работы общественного транспорта и правила торговли в магазинах. Закрыты границы Латвии и других стран ЕС для пассажирских перевозок. Эти меры негативно сказались на экономическом положении в стране.