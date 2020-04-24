Вашингтон, , 23:58 — REGNUM Бюджетное управление Конгресса США ожидает роста госдолга до 101% ВВП к концу 2020 финансового года и до 108% к концу 2021 финансового года, 24 апреля сообщает агентство Reuters.

При этом, согласно прогнозу, ВВП США сократится на 5,6% в 2020 году и вырастет на 2,8% в 2021 году. Экономическая активность в 2021 году будет на 6,7% ниже прогноза января 2020 года.

Уровень безработицы в США уже во втором квартале 2020 года вырастет до 14%, в 2021 году он может составить 16%. Дефицит бюджета США составит $3,7 трлн в 2020 финансовом году и $2,1 трлн в 2021 году.

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