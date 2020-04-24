Тбилиси, , 23:39 — REGNUM Помощь в размере, превышающем $64 млн, будет оказана Тбилиси со стороны Вашингтона, сообщили 24 апреля в пресс-службе американского посольства в Грузии.

Деньги будут выделены Тбилиси американским Агентством по международному развитию в рамках проекта по поддержке евроатлантической интеграции Грузии.

«Это финансирование является частью соглашения, действующего между Грузией и Соединёнными Штатами и касающегося помощи в развитии», — говорится в сообщении посольства.

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