Вашингтон, , 22:44 — REGNUM Резкого сокращения ВВП США по итогам II квартала ожидают эксперты, заявил 24 апреля глава бюджетного управления Конгресса Филип Суогел.

Комментируя изложенный в обнародованном сегодня, 24 апреля, докладе управления прогноз, Суогел сказал:

«Во II квартале 2020 г. экономика страны столкнётся с резким сокращением, обусловленным факторами, связанными с пандемией, включая меры социального дистанцирования, принятые для её сдерживания».

В докладе сказано, что ВВП США в период с апреля по июнь (II квартал) сократится на 12%, в то время как уровень безработицы достигнет 14% в результате широко распространённых мер по сдерживанию пандемии.

В годовом выражении экономисты прогнозируют снижение ВВП США во II квартале почти на 40%.