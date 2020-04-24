Минск, , 22:42 — REGNUM По результатам состоявшегося 23 апреля совещания о первоочередных мерах по обеспечению устойчивой работы экономики и социальной Белоруссии в условиях мировой эпидемиологической ситуации Александр Лукашенко 24 апреля подписал указ № 143 «О поддержке экономики». Об этом 24 апреля проинформировала пресс-служба президента Белоруссии.

«В целях сохранения занятости и увеличения трудовой мобильности сокращен минимальный срок предупреждения работников об изменении нанимателем существенных условий труда (без уменьшения размеров оплаты труда). Также продлен до 3 месяцев срок возможного временного перевода работников в связи с производственной необходимостью, из-за неблагоприятного воздействия эпидемиологической ситуации, а также для замещения отсутствующего работника», — сообщили в президентской пресс-службе.

Указом также предусмотрена выплата пособия по временной нетрудоспособности осуществляющим уход за ребенком в возрасте до 10 лет, посещающим дошкольное или учреждение общего среднего образования, при условии, что этот ребёнок относится к контактам первого или второго уровня.

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«Указом предусматривается реализация мер поддержки субъектов хозяйствования отдельных отраслей экономики, наиболее подверженных неблагоприятному воздействию сложившейся эпидемиологической ситуации. Перечень таких отраслей определен в приложении к указу», — сказано в официальном сообщении.

Совмину для лучшей реакции на ухудшение эпидемиологической ситуации предоставлено право на принятие специального временного порядка осуществления госзакупок.

Погашение задолженности за энергоресурсы в иностранной валюте производится по курсу, установленному Нацбанком на 31 декабря 2019 года к иностранной валюте, используемой для расчетов за энергоресурсы.

Документом предусмотрено предоставление отсрочки и рассрочки уплаты налоговых кредитов, сокращён срок возврата из бюджета разницы между суммой налоговых вычетов и общей суммой НДС. Индивидуальным предпринимателям предоставлена возможность перехода на иные режимы налогообложения и перерасчёта единого налога в связи с временным неосуществлением ими деятельности.

«Вводятся арендные каникулы, мораторий на увеличение базовой арендной величины и арендной платы. Кроме того, предоставляется право местным распорядительным и исполнительным органам уменьшать имущественные налоги. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям — собственникам имущества — рекомендовано предоставлять арендаторам отсрочку по оплате арендной платы, а также уменьшать ее размер с учетом объема их выручки», — сказано в комментарии к указу.

Там также отмечено, что избранный организацией порядок налогового учёта курсовых разниц «может быть изменен однократно в течение 2020 года и будет действовать в течение всего налогового периода».

Министрам здравоохранения, антимонопольного регулирования и торговли, а также председателю Госкомитета по стандартизации предоставлено право приостанавливать работу торгового объекта, объекта общественного питания до устранения нарушений (но не более чем на 90 дней) в случае установления по результатам проверки нарушений законодательства. По мнению Лукашенко, это стимулирует «повышение дисциплины в работе субъектов хозяйствования, особенно необходимой в условиях текущей экономической и эпидемиологической ситуации».

Заказчикам предоставлено право на госзакупки из одного источника в объёме обеспечения потребности в течение 2 месяцев в случае, если договор с прежним поставщиком расторгнут. В свою очередь поставщики, не исполнившие свои обязательства и вынужденные расторгнуть договор по объективным причинам, временно не будут включаться в список недобросовестных поставщиков.

«Предусматривается распространение нормы об основаниях субсидиарной ответственности, установленной в подпункте 5.6 пункта 5 декрета № 7 от 23 ноября 2017 года «О развитии предпринимательства», на отношения, возникшие до принятия декрета, — проинформировала пресс-служба. — Указом предусматривается и ряд иных норм и положений, которые позволят поддержать работу субъектов хозяйствования и сохранить трудовые коллективы в условиях замедления экономической активности».

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