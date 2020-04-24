Париж, , 22:08 — REGNUM Правительство Франции готовит антикризисный пакет помощи компаниям Air France и Renault, 24 апреля передает телеканал TF1.

Подробности экономических мер правительства по поддержке крупнейших авиаперевозчика и автопроизводителя Франции позднее должен озвучить министр финансов Брюно Ле Мэр.

Ситуация с эпидемией COVID-19 во Франции является одной из самых тяжелых в странах Европы. Ущерб от эпидемии для экономики страны исчисляется сотнями миллиардов евро.

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