Лондон, , 21:32 — REGNUM На мировом рынке нефти 24 апреля царит неопределенность — Brent удается удерживаться в «зеленой зоне», WTI снова дешевеет.

К настоящему моменту июньские фьючерсы Brent подорожали на 21 цент (0,98%), до $21,54 за баррель. Июньские фьючерсы WTI подешевели на шесть центов (0,36%), до $16,44 за баррель.

Отметим, несколько часов назад ситуация была противоположной — Brent находилась в «красной зоне», WTI была в плюсе и поднималась в ходе торгов до $17,96 за баррель.

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