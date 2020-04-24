Владимир, , 20:14 — REGNUM Во Владимирской области на учёте в службе занятости состоят более 13 тысяч 102 человека. Как сообщает ИА REGNUM, об этом рассказал директор департамента по труду и занятости населения Андрей Григорьев.

Безработными в регионе признаны 8 тыс. 352 человека, уровень безработицы составляет 1,2%. После 1 марта в службу обратились 1099 безработных, 514 из них получают максимальное пособие — 12 тыс. 130 рублей. Треть из них имеют на попечении несовершеннолетних детей, их пособие увеличено ещё на три тысячи рублей на каждого несовершеннолетнего ребёнка. В апреле при содействии службы занятости работу нашли более 500 человек.

На общероссийском портале «Работа в России» зарегистрировано около двух тысяч работодателей Владимирской области.