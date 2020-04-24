Ашхабад, , 20:01 — REGNUM Министр иностранных дел Туркмении Рашид Мередов обсудил со своим азербайджанским коллегой Эльмаром Мамедъяровым возможности создания новых транспортных коридоров по линии Восток-Запад. Об этом сообщила пресс-служба туркменского МИДа.

Главы внешнеполитических ведомств рассмотрели вопросы, касающиеся морского сообщения на Каспии между морскими портами «Туркменбаши» и «Алят», отметив при этом, что оно является важнейшим элементом в развитии торгово-экономических связей на Евразийском континенте.

Также они акцентировали внимание на необходимости реализации двусторонних договоренностей, достигнутых во время встречи президентов Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым и Азербайджана Ильхама Алиева в Баку в марте 2020 года.