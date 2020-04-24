, 19:41 — REGNUM Итальянская авиакомпания Alitalia будет национализирована в июне. Об этом сегодня, 24 апреля, сообщил министр транспорта Италии Стефано Патуанелли.

Напомним, что экономическая судьба Alitalia в последние годы была неудачной. Авиакомпания вынуждена постоянно бороться за выживание и неуклонно накапливала долги. Сейчас же, в период пандемии коронавируса, когда авиаперевозки сократились до минимума, Alitalia столкнулась с катастрофическими убытками, покрыть которые она уже никогда не сможет.

Сперва итальянские власти пытались найти покупателя, который бы приобрел авиакомпанию со всеми ее долгами. Такового, естественно, не нашлось. В итоге власти Италии решили полностью национализировать Alitalia.

Предполагается, что в начале июня Alitalia будет преобразована в новую авиакомпнию с парком из 90 самолетов. На данный момент в Alitalia 113 самолетов.

Также правительство Италии намерено пересмотреть договоры лизинга авиасудов с целью экономии затрат.

Правительство обещает, по-возможности, сохранить максимальное число рабочих мест в авиакомпании.