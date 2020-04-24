Берлин, , 19:33 — REGNUM Сокращения около 10 тыс. рабочих мест ожидает глава крупнейшей европейской авиакомпании Lufthansa Карстен Шпор. Об этом 24 апреля сообщает издание FOCUS online.

По прогнозу главы авиакомпании, авиапарк Lufthansa может быть сокращён на 100 самолётов из-за последствий пандемии коронавируса и приостановки большей части полётов. Сокращения коснутся и персонала: в планах авиакомпании сократить 10 тыс. рабочих мест.

По мнению Шпора, авиакомпания сможет достичь прежнего уровня лишь к 2023 году. Глава Lufthansa пояснил, что авиация одной из первых пострадала от кризиса, усугублённого пандемией, и будет одной из последних, кто сможет его преодолеть.

В связи с пандемией COVID-19 Lufthansa сократила план авиаперевозок на 95%, было принято решение об остановке работы дочерней авиакомпании Germanwings. Согласно подсчётам Шпора, авиакомпания ежечасно теряет около миллиона долларов США.

Ранее ИА REGNUM сообщало о планах властей Германии осуществить частичную национализацию компании Lufthansa, чтобы спасти её от разорения.

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