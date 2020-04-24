Бишкек, , 19:01 — REGNUM В Киргизии затраты на лечение одного пациента с коронавирусной инфекцией COVID-19 составляют от 8 000 до 120 000 (от 7 400 до 112 000 рублей), передает «Кабар».

По информации министерства здравоохранения, в эту сумму входят затраты на лекарства и на анализы, а также расходы на пребывание пациента в больнице.

В других странах лечение от коронавируса обходится значительно дороже. Так, в Китае стоимость лечения составляет от 21 500 до 150 000 юаней (от 228 100 до 1 592 000 рублей) в России — от 60 000 до 202 000 рублей в сутки, а в США — от $6 370 до $12 220 (от 478 500 до 916 500 рублей) в сутки, в зависимости от наличия или отсутствия медицинской страховки.

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