Лондон, , 18:58 — REGNUM Нефть перешла в «зеленую зону» в ходе торгов 24 апреля на Лондонской бирже — Brent движется к $22, WTI закрепилась выше $17 за баррель.

К настоящему моменту июньские фьючерсы Brent подорожали на 21 цент (0,98%), до $21,54 за баррель. Июньские фьючерсы WTI выросли на 64 цента (3,88%), до $17,14 за баррель.

Нефтяной рынок до сих пор остается «под впечатлением» от исторического обрушения майских фьючерсов WTI в отрицательные значения 20 апреля и последующего крушения цен уже на июньские фьючерсы Brent и WTI на десятки процентов за сессию 21 апреля.

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