Нью-Йорк, США, , 18:40 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США проводят торги 24 апреля разнонаправленно — S&P и Nasdaq растут, Dow Jones опустился в «красную зону».

В настоящий момент индекс Dow Jones упал на 37,43 пункта (0,16%), до 23 477,83 пункта, индекс S&P 500 вырос на 2,11 пункта (0,08%), до 2799,91 пункта, индекс Nasdaq вырос на 16,51 пункта (0,19%), до 8511,26 пункта.

Уолл-стрит до сих пор находится под давлением недавнего обрушения цен на нефть WTI и роста безработицы в США до рекордных 26 млн человек из-за эпидемии коронавируса.

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