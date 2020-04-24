Москва, , 18:37 — REGNUM Министр экономического развития РФ Максим Решетников не стал комментировать падение мировых цен на нефть. Обсуждение этого вопроса он отклонил во время своего участия при помощи телемоста в ток-шоу «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Во время эфира ведущая Ольга Скабеева попросила министра прокомментировать резкое падение цен на нефть. Однако Решетников заявил, что подобные беседы бессмысленны.

«Сейчас цены на нефть можно обсуждать бесконечно, но это абсолютно контрпродуктивно. Потому что в фокусе нашего внимания — реализация тех мер, которые даны президентом по стабилизации ситуации, и это гораздо более продуктивно, чем обсуждать, какая будет нефть. Но, разумеется, мы всё прогнозируем, и в чём могут быть уверены все жители страны — все социальные обязательства в России будут выполняться вне зависимости от того, какая цена на нефть будет складываться», — сказал Решетников.

Читайте ранее в этом сюжете: Решетников заявил о подготовке бизнеса к снятию ограничений