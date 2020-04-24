Ашхабад, , 18:22 — REGNUM Сотрудничество в экономической сфере обсудили руководители министерства финансов и экономики и центробанка Туркмении в ходе видеоконференции с участием представителей Международного валютного фонда. Об этом сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

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Туркменские чиновники рассказали представителям МВФ о предпринимаемых правительством Туркмении мерах для снижения негативного воздействия глобального экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Также стороны рассмотрели вопросы, касающиеся угроз и вызовов экономикам стран Туркестанского региона и совместные пути по их разрешению.

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