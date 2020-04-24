Москва, , 18:23 — REGNUM В вопросах снятия мер ограничений решение будут принимать врачи, а не экономисты. Об этом 24 апреля сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Экономика является заложником этой ситуации, которая сложилась с карантином. Поэтому сказать, когда начнут решаться экономические вопросы, скорее могут врачи», — сказал Решетников.

Однако сейчас власти готовят меры для того, чтобы бизнес мог начать работу в переходный период — когда распространение вируса пойдёт на спад.

«Роспотребнадзор уже начал разработку, предлагает бизнесу правила, по которым можно работать, снимать ограничения», — заявил министр.

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