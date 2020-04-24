Бишкек, , 18:12 — REGNUM Ожидается, что в столице Киргизии после 30 апреля ожидаются некоторые послабления режима чрезвычайного положения для столичных бизнесменов. Об этом сегодня, 24 апреля, заявил на брифинге комендант Бишкека Алмазбек Орозалиев.

По его словам, в первую очередь, работу после карантина смогут возобновить строительные фирмы, станции техобслуживания автомобилей, вулканизации и службы такси.

Чиновник отметил, что при этом им придется строго соблюдать ранее введенные санитарно-эпидемиологические правила, касающиеся дезинфекции, ношения защитных масок и соблюдения дистанции между людьми.

Подводя итог, Алмазбек Орозалиев подчеркнул, что бизнесменов и фирмы, которые будут нарушать эти требования, будут привлекать к ответственности.

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