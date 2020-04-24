Душанбе, , 18:08 — REGNUM За первые три месяца 2020 года в Таджикистане было выдано пособий и пенсионных выплат на сумму 536,2 млн сомони или 52 млн долл. с учётом остатка на начало года в 16,6 млн сомони (1 млн 620 тыс. долл.).

По информацииагентства социального страхования и пенсий Таджикистана, на 1 апреля 2020 года в стране насчитывается 715 тысяч 429 пенсионеров, что в сравнении с тем же периодом 2019 года на 22 тысячи 918 человек или 3,3% больше.

Средний размер пенсии по стране — 303 сомони или порядка 2 170 рублей. При этом размер трудовой пенсии составляет немногим больше — 363,17 сомони или 2 601 рубль, тогда как сумма страховой и социальной пенсии — 271,71 сомони (1 946 рублей) и 169,7 сомони (1 216 рублей) соответственно.

Аналитики отмечают, что за первый квартал 2020 года бюджет социального страхования и пенсий пополнился на 687,2 млн сомони или порядка 67 млн долл., что на 5,7% или на 37,1 млн сомони (3,6 млн долл.) больше показателя аналогичного периода 2019 года.

Расходная часть государственного бюджета Таджикистана составляет 672,6 млн сомони (65,6 млн долл.). При этом для выплат социальных пособий и пенсий, а также расходов предприятий и организаций выделено 661,6 млн сомони или 64,5 млн долл. из фондов социального налога.