Москва, , 18:04 — REGNUM Раздача денег напрямую от Центрального банка по нулевой ставке приведёт лишь к инфляции, и никак не поможет поправить финансовое положение граждан в сложное время. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 24 апреля заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

«Если представить, что мы как Центральный банк напечатаем деньги и раздадим их по нулевой ставке. К чему это приведёт? Я напомню девяностые годы. Это приведёт к взрыву инфляции, и люди, которые получат эти денежные знаки… им будет на них тяжело что-то купить, потому что эти выплату будут обесценены ростом цен», — заявила Набиуллина.

«Наша цель — сохранить сбережения, сохранить зарплаты, сохранить покупательную способность», — указала она.

Она повторила, что текущая политика поддержки гражданам из федерального бюджета не имеет отношения к «вертолётным деньгам», при этом раздача денег Центральным банком населению пока нигде не применяется, хотя и обсуждается.

Цель Центрального банка состоит в таргетировании инфляции, указала Набиуллина.