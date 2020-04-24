Москва, , 18:05 — REGNUM По причине введённых ограничений для профилактики коронавируса Россия ежедневно теряет по 100 млрд рублей. Об этом 24 апреля сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

По его словам, в России не стоит выбор между экономикой и здоровьем населения. Вопрос снятия ограничений, хоть они и негативно сказываются на экономике, будут решать именно врачи.

«Мы однозначно сделали выбор в пользу сохранения здоровья людей. Но как только ситуация позволит, мы должны начать двигаться. В потерях ВВП мы теряем по всей стране по 100 млрд рублей в день, и это очень большие потери. Мы должны это реально оценивать, это совокупные издержки экономики. Поэтому мы ждем, что инвестиции в больницу, здравоохранение — это же тоже инвестиции, как только здравоохранение начнет справляться с этой ситуацией, тогда можно говорить: давайте открываться», — сказал Решетников.

Читайте ранее в этом сюжете: Хестанов: снижение ключевой ставки окажет минимальное влияние на экономику