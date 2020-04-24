Тбилиси, , 17:58 — REGNUM В той финансовой помощи партнеров и доноров, которая будет выделена правительству Грузии в качестве бюджетной поддержки, значительную часть, около $1,4 млрд составляет внешний долг. Остальные около 100 млн — это часть грантов. Об этом журналистам сообщил министр финансов Грузии Иванэ Мачавариани.

«Основная часть помощи на $1,3-$1,4 млрд увеличит наш внешний долг, но здесь есть один важный момент. Мы, в отличие от многих европейских стран, начали со сравнительно низкой отметки долга, и это позволит нам в дальнейшем продолжить устойчивое развитие, привлечь суммы для посткризисного периода и стимулирования экономики», — пояснил Мачавариани.

По его словам, большая часть новой суммы внешнего долга должна пойти на тушение пожара, вызванного пандемией коронавируса. И если события будут развиваться по положительному сценарию, то страна сумеет начать выход из кризиса и направить суммы уже на стимулирование экономики, а не на выживание населения, заявил министр.

Как известно, ряд правительство Грузии достигло договоренности с рядом финансовых институтов и донорских организаций о выделении стране $1,5 млрд для поддержки бюджета в условиях кризиса. По информации премьера Георгия Гахария, доноры также заявили о готовности мобилизации средств для поддержки частного и банковского сектора Грузии еще примерно на $1,5 млрд.

На основании обещанной донорами помощи правительство Грузии составило антикризисный экономический план с бюджетом в размере 3,5 млрд лари.